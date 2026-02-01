Tournoi de tennis de table Willer-sur-Thur

Tournoi de tennis de table

rue de la Grande Armée Willer-sur-Thur Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-28 13:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Tournoi inter associations et amateurs non licenciés. Possibilité de réserver le repas du soir apéritif, paella, tarte et café (15€).

rue de la Grande Armée Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est +33 6 27 13 06 66

English :

Tournament for associations and unlicensed amateurs. Evening meal available: aperitif, paella, tart and coffee (15?).

