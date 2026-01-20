Tournoi de tennis des Aiglons 2026 LOURDES Lourdes

Tournoi de tennis des Aiglons 2026

LOURDES 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-18 22:00:00

2026-02-18

Tournoi de tennis des Aiglons

Samedi 18 février de 10h à 22h aux salles Jean Gachassin et Béout.

Organisé par le Tennis Club Lourdes.

Renseignements au 05 62 94 00 90 ou 06 85 73 42 35

LOURDES 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 00 90

English :

Eagles tennis tournament

Saturday February 18 from 10am to 10pm at salles Jean Gachassin and Béout.

Organized by Tennis Club Lourdes.

Information on 05 62 94 00 90 or 06 85 73 42 35

