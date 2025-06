Tournoi de tennis des estivants Castillonnès 12 juillet 2025 07:00

Lot-et-Garonne

Tournoi de tennis des estivants Terrains de Tennis de la Ferrette Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-12

Venez participer au tournoi amical, sans nécessité de licence FFT, ouvert à tous avec catégories simples hommes dames / doubles hommes mixte.

Plusieurs récompenses pour tous les vainqueurs et finalistes dans tous les tableaux.

Venez participer au tournoi amical, sans nécessité de licence FFT, ouvert à tous avec catégories simples hommes dames / doubles hommes mixte.

Plusieurs récompenses pour tous les vainqueurs et finalistes dans tous les tableaux. .

Terrains de Tennis de la Ferrette

Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 38 25 12 alain47.jacquoutet@gmail.com

English : Tournoi de tennis des estivants

Come and take part in this friendly tournament, which doesn’t require an FFT license and is open to all, with men’s and women’s singles and men’s and mixed doubles categories.

Plenty of prizes for winners and runners-up in all categories.

German : Tournoi de tennis des estivants

Nehmen Sie an diesem freundschaftlichen Turnier teil, für das keine FFT-Lizenz erforderlich ist und das für alle offen ist.

Mehrere Preise für alle Sieger und Finalisten in allen Kategorien.

Italiano :

Venite a partecipare a questo torneo amichevole, che non richiede una licenza FFT ed è aperto a tutti nelle categorie di singolare maschile e femminile e di doppio maschile e misto.

Sono previsti premi per i vincitori e i secondi classificati di tutte le categorie.

Espanol : Tournoi de tennis des estivants

Ven a participar en este torneo amistoso, que no requiere licencia de la FFT y está abierto a todo el mundo en las categorías individual masculino y femenino y dobles masculino y mixto.

Habrá premios para los ganadores y subcampeones de todas las categorías.

L’événement Tournoi de tennis des estivants Castillonnès a été mis à jour le 2025-06-19 par OT Coeur de Bastides