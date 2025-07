Tournoi de tennis doubles hommes et ixtes Stade Municipal Craponne-sur-Arzon

Début : Samedi 2025-07-12

fin : 2025-07-13

2025-07-12

Le Tennis Club de Craponne est ravi de vous annoncer son premier tournoi de doubles hommes et mixtes homologués.

Ne manquez pas cette occasion de montrer vos talents sur le court ! Le format TMC vous attend pour une compétition intense et amicale.

Stade Municipal Rue du stade Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 66 95 81 tccraponne@hotmail.fr

English :

The Tennis Club de Craponne is delighted to announce its first approved men’s and mixed doubles tournament.

Don’t miss this opportunity to show off your talents on the court! The TMC format awaits you for an intense and friendly competition.

German :

Der Tennis Club Craponne freut sich, Ihnen sein erstes homologiertes Doppelturnier für Herren und Mixed ankündigen zu können.

Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, Ihre Talente auf dem Tennisplatz zu zeigen! Das TMC-Format erwartet Sie zu einem intensiven und freundschaftlichen Wettkampf.

Italiano :

Il Tennis Club de Craponne è lieto di annunciare il suo primo torneo omologato di doppio maschile e misto.

Non perdete l’occasione di mostrare il vostro talento in campo! Il formato TMC vi aspetta per una competizione intensa e amichevole.

Espanol :

El Club de Tenis de Craponne se complace en anunciar su primer torneo homologado de dobles masculino y mixto.

¡No se pierda esta oportunidad de demostrar su talento en la pista! El formato TMC le espera para una competición intensa y amistosa.

