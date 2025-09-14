Tournoi de Tennis Hasparren
Tournoi de Tennis Hasparren dimanche 14 septembre 2025.
Tournoi de Tennis
2 place Elizaldia Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
2025-09-14
Tournoi sportif dans la cité des chênes.
+ de 20 coupes, 2000€ de récompenses. Inscriptions avant le 12 septembre. .
2 place Elizaldia Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine mjhasparren@gmail.com
