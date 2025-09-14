Tournoi de Tennis Hasparren

Tournoi de Tennis Hasparren dimanche 14 septembre 2025.

Tournoi de Tennis

2 place Elizaldia Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Tournoi sportif dans la cité des chênes.

+ de 20 coupes, 2000€ de récompenses. Inscriptions avant le 12 septembre. .

2 place Elizaldia Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine mjhasparren@gmail.com

