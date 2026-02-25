Tournoi de tennis jeunes Salle polyvalente Lormes

Tournoi de tennis jeunes

28/03 & 29/03 4/04 & 5/04 à Lormes Tournoi jeunes (filles et garçons) tennis homologué LTCPM . 11-12ans, 13-14 ans, 15-16 ans, 17-18 ans. Juge arbitre Florence Graspelli. Droits d’engagement 10€ ou 12€ les 2 tableaux. Inscriptions 06 10 63 10 02 flo.grap@orange.fr ou via le site tenup N° homologation 2026 51 58 01 70 001 .

