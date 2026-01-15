Tournoi de tennis Tennis-Club Le Chambon-sur-Lignon
Tournoi de tennis Tennis-Club Le Chambon-sur-Lignon samedi 25 juillet 2026.
Tournoi de tennis
Tennis-Club 16 rte du Fraisse Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-25
TMC2 estival. Adultes hommes, classement 15/3 à 15/1. Gratuit pour les spectateurs.
.
Tennis-Club 16 rte du Fraisse Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 76 42 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Summer TMC2. Adult men, ranking 15/3 to 15/1. Free for spectators.
L’événement Tournoi de tennis Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon