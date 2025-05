Tournoi de Tennis – Lignières, 5 juin 2025 07:00, Lignières.

Cher

Tournoi de Tennis Rue Maurice Nardet Lignières Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-05

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-05

Envie de sport ? C’est parti pour un tournoi de tennis !

Lignières Tennis organise un tournoi de tennis avec plus de 1000€ de lots.

Retrouvez des jeux simples dames et simples hommes. Limité à 5/6 + 35 ans limité à 15/4.

La clôture des engagements sera le 1er juin pour la 4ème série, le 8 juin pour la 3ème série .

Pensez à vous inscrire. .

Rue Maurice Nardet

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 09 04 72 13

English :

Fancy some sport? Let’s go for a tennis tournament!

German :

Lust auf Sport? Auf geht’s zum Tennisturnier!

Italiano :

Voglia di sport? Partecipiamo a un torneo di tennis!

Espanol :

¿Te apetece hacer deporte? ¡Vamos a un torneo de tenis!

