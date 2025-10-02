Tournoi de tennis multi-chances Courts de tennis – Campus Beaulieu Rennes

Tournoi de tennis multi-chances Courts de tennis – Campus Beaulieu Rennes Jeudi 2 octobre, 13h45 Ille-et-Vilaine

Tarif: 2€ ou licence FFSU annuelle

Réservé aux joueuses et joueurs Niveau 1 et 2 (NC à 15/3)

Le jeudi 2 octobre 2025, de 13h45 à 17h le SIUAPS vous donne RDV pour un tournoi de tennis « multi-chances » réservé aux joueuses et joueurs de tennis Niveau 1 et Niveau 2 (NC à 15/3).

Plusieurs matchs à jouer (3 ou 5 matches par personne) dans un format court (3 ou 4 jeux gagnants), entre des participants de même niveau.

Prévoir votre raquette et une bouteille d’eau, prêt de quelques raquettes possible.

Inscriptions obligatoires sur le site [« mon espace SIUAPS »](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php)

Courts de tennis – Campus Beaulieu Campus Beaulieu 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine