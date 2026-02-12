Tournoi de tennis Multi-chances (NC-15/5 (Niveau 0 et 1)) Beaulieu terrains tennis extérieurs Rennes Mardi 28 avril, 13h00 Ille-et-Vilaine

Tournoi de tennis Multi-chances

Tournoi multi-chances ouvert au **niveau débutant-débrouillé (N0 / N1)** :

**Le 28 avril de 13h-16h,** sur les **terrains de tennis extérieurs de Beaulieu** (intérieurs en cas de mauvais temps)

Chaque joueur jouera 3 matchs de tennis en simple.

Les joueurs seront repartis dans 2 tableaux de 8 joueurs en fonction de leurs niveaux

**Tarif** : 2€ ou gratuit pour les licenciés FFSU.

**Inscriptions** en ligne sur le site [Mon espace SIUAPS](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php) à partir du **lundi 16 février à 13h**

Beaulieu terrains tennis extérieurs Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine



