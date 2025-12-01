Tournoi de tennis padel du Téléthon Terrain de tennis Nyons

Tournoi de tennis padel du Téléthon

Terrain de tennis Promenade de la Digue Nyons Drôme

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

2025-12-20

Tournois de tennis et padel organisés par Tennis Club de Nyons.

Bénéfice de la buvette reversé au Téléthon.

Terrain de tennis Promenade de la Digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 00 mairiedenyons@nyons.com

English :

Tennis and padel tournaments organized by Tennis Club de Nyons.

Proceeds from refreshments donated to the Telethon.

