Tournoi de tennis SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Tournoi de tennis SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan lundi 4 août 2025.

Tournoi de tennis

SAINT-LARY-SOULAN Rue Mirabelle Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-04

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-04

Tournoi de tennis d’été Dotation 200€

Tableaux dames & hommes de NC à 15/1

Droits d’engagement jeunes 13€ / adultes 17€ 1 tableau / 2 tableaux 24€

Inscription avant le 2 août 2025

SAINT-LARY-SOULAN Rue Mirabelle Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 82 98 24 45

English :

Summer tennis tournament 200? prize money

Women’s & men’s tables from NC to 15/1

Entry fees: youth 13? / adults 17? 1 table / 2 tables 24?

Registration before August 2, 2025

German :

Sommer-Tennisturnier Preisgeld 200?

Damen- und Herrentabellen von NC bis 15/1

Startgeld: Jugendliche 13? / Erwachsene 17? 1 Tableau / 2 Tableaus 24?

Anmeldung vor dem 2. August 2025

Italiano :

Torneo estivo di tennis Montepremi 200?

Tavoli femminili e maschili da NC a 15/1

Quote di iscrizione: giovani 13? / adulti 17? 1 tavolo / 2 tavoli 24?

Iscrizione entro il 2 agosto 2025

Espanol :

Torneo de tenis de verano ¿Premio en metálico 200?

Cuadros femeninos y masculinos de NC a 15/1

Inscripción: jóvenes 13? / adultos 17? 1 cuadro / 2 cuadros 24?

Inscripción antes del 2 de agosto de 2025

