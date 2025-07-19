TOURNOI DE TENNIS SUR TERRE BATTUE TENNIS CLUB CAZERIEN Cazères

TOURNOI DE TENNIS SUR TERRE BATTUE

TOURNOI DE TENNIS SUR TERRE BATTUE TENNIS CLUB CAZERIEN Cazères samedi 19 juillet 2025.

TOURNOI DE TENNIS SUR TERRE BATTUE

TENNIS CLUB CAZERIEN 4 Rue des Capucins Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-07-19
fin : 2025-08-02

Date(s) :
2025-07-19

TOURNOI DE TENNIS SUR TERRE BATTUE DE CAZERES
CATEGORIES:
SIMPLE DAMES
ET HOMMES,
SENIOR / +35/+55
NC A 2/6   .

TENNIS CLUB CAZERIEN 4 Rue des Capucins Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie   tennisclubcazerien@gmail.com

English :

CAZERES CLAY TENNIS TOURNAMENT

German :

TENNIS-TURNIER AUF SANDBODEN IN CAZERES

Italiano :

TORNEO DI TENNIS SU TERRA BATTUTA DI CAZERES

Espanol :

TORNEO DE TENIS EN TIERRA BATIDA DE CAZERES

L’événement TOURNOI DE TENNIS SUR TERRE BATTUE Cazères a été mis à jour le 2025-07-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE