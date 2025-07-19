TOURNOI DE TENNIS SUR TERRE BATTUE TENNIS CLUB CAZERIEN Cazères
TOURNOI DE TENNIS SUR TERRE BATTUE TENNIS CLUB CAZERIEN Cazères samedi 19 juillet 2025.
TOURNOI DE TENNIS SUR TERRE BATTUE
TENNIS CLUB CAZERIEN 4 Rue des Capucins Cazères Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-07-19
fin : 2025-08-02
Date(s) :
2025-07-19
TOURNOI DE TENNIS SUR TERRE BATTUE DE CAZERES
CATEGORIES:
SIMPLE DAMES
ET HOMMES,
SENIOR / +35/+55
NC A 2/6 .
TENNIS CLUB CAZERIEN 4 Rue des Capucins Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie tennisclubcazerien@gmail.com
English :
CAZERES CLAY TENNIS TOURNAMENT
German :
TENNIS-TURNIER AUF SANDBODEN IN CAZERES
Italiano :
TORNEO DI TENNIS SU TERRA BATTUTA DI CAZERES
Espanol :
TORNEO DE TENIS EN TIERRA BATIDA DE CAZERES
L’événement TOURNOI DE TENNIS SUR TERRE BATTUE Cazères a été mis à jour le 2025-07-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE