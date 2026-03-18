TOURNOI DE TENNIS TMC MESSIEURS (NC À 30/1) TENNIS CLUB DE CERS

Cers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-27

Le Tennis Club de Cers organise son tournoi TMC Messieurs du 27 au 29 mars 2026. Une compétition réservée aux joueurs NC à 30/1, alliant challenge sportif et convivialité au cœur du village.

L’épreuve est ouverte aux classements allant de NC à 30/1, garantissant à chaque participant plusieurs matchs tout au long du week-end dans une ambiance dynamique et chaleureuse. Au-delà des courts, l’esprit du club sera au rendez-vous avec une buvette ouverte à tous et un service de restauration sur place. Que vous soyez joueur ou spectateur, venez partager un moment de sport et de détente !

Inscritions:

Via Team Up

JA Steven Delmont: 06.03.48.28.17 .

Cers 34420 Hérault Occitanie +33 6 03 48 28 17

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English : TOURNOI DE TENNIS TMC MESSIEURS (NC À 30/1) TENNIS CLUB DE CERS

The Tennis Club de Cers is organizing its TMC Messieurs tournament from March 27 to 29, 2026. A competition reserved for NC to 30/1 players, combining sporting challenge and conviviality in the heart of the village.

L’événement TOURNOI DE TENNIS TMC MESSIEURS (NC À 30/1) TENNIS CLUB DE CERS Cers a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34