Tournoi de tir à la corde Espelette
Tournoi de tir à la corde Espelette samedi 14 mars 2026.
Tournoi de tir à la corde
Marché couvert Espelette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
.
Marché couvert Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournoi de tir à la corde
L’événement Tournoi de tir à la corde Espelette a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme Pays Basque