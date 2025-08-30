Tournoi de tir sportif au lance-pierre Rue des Arènes Mouriès

Samedi 30 août 2025 de 13h30 à 16h30 et de 10h30 à 12h30.

Sous réserve de conditions météo favorables.

Assistez à un tournoi de tir sportif au lance-pierre, aux Arènes de Mouriès, samedi 30 août à partir de 10h30 !

Organisé par l’association Don Quishoot Slingshot



Ambiance décalée, esprit de compétition bon enfant et animations garanties au cœur des arènes de Mouriès.

Petits et grands sont les bienvenus pour encourager les tireurs venus de toute la région.

Une journée conviviale à ne pas manquer !



Entrée gratuite Buvette sur place .

Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 18 77 93 meche.arnaud@laposte.net

English :

Come and watch a slingshot shooting tournament at the Arènes de Mouriès on Saturday 30 August from 10.30am!

German :

Seien Sie dabei, wenn am Samstag, den 30. August, ab 10:30 Uhr in der Arena von Mouriès ein Sportturnier mit Steinschleudern stattfindet!

Italiano :

Partecipate al torneo di fionda all’Arena Mouriès sabato 30 agosto dalle 10.30!

Espanol :

Participe en un torneo de tirachinas en el Mouriès Arena el sábado 30 de agosto a partir de las 10.30 h

