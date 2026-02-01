Tournoi de volley-ball fluo COSEC Dinard

Tournoi de volley-ball fluo

Organisé par Dinard Côte d’Émeraude Volley.

Préparez-vous à vivre un tournoi de volley-ball fluo pas comme les autres la rencontre se déroulera dans une ambiance fun sous éclairage UV !

Le tournoi est ouvert à des équipes de 4 joueurs, dans la limite de 16 équipes participantes.

Un service de restauration et une buvette seront proposés sur place.

Entre sport, musique et bonne humeur, venez partager un moment unique entre amis.

Tarif 10€/personne .

COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 82 02 79 28

