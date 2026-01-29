Tournoi de Volley de l’Aube

Rte de la Cordelière Chaource Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06 23:55:00

Date(s) :

2026-03-06

Vendredi 6 mars CHAOURCE Tournoi de Volley de l’Aube. De 20h à minuit au gymnase COSEC.

Tournoi d’une dizaine d’équipes des communes de l’Aube qui s’affrontent la nuit. Qui gagnera le titre ?

Gratuit

Informations +33 (0)3 25 40 03 62 .

Rte de la Cordelière Chaource 10210 Aube Grand Est +33 3 25 40 03 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tournoi de Volley de l’Aube Chaource a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance