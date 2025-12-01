Tournoi de Volley de Noël La Clayette
Tournoi de Volley de Noël La Clayette vendredi 12 décembre 2025.
Tournoi de Volley de Noël
Gymnase de La Clayette, route de Gibles La Clayette Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 19:30:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Vendredi 12 décembre 2025,à 19h30, Tournoi de Volley de Noël organisé par l’AEP .
Tournoi en 4×4 ouvert à tous (+ de 15 ans), équipes mixtes autorisées.
C’est au gymnase de La Clayette, route de Gibles .
Inscription 3€ par joueur
Buffet et buvette sur place.
Faites votre équipe en famille, entre amis et venez vous détendre et passer une bonne soirée.
Inscriptions au plus vite à aepvolleybad@gmail.com .
Gymnase de La Clayette, route de Gibles La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté aepvolleybad@gmail.com
English : Tournoi de Volley de Noël
German : Tournoi de Volley de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Tournoi de Volley de Noël La Clayette a été mis à jour le 2025-11-04 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais