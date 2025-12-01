Tournoi de Volley de Noël La Clayette

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Gymnase de La Clayette, route de Gibles La Clayette Saône-et-Loire

Vendredi 12 décembre 2025,à 19h30, Tournoi de Volley de Noël organisé par l’AEP .
Tournoi en 4×4 ouvert à tous (+ de 15 ans), équipes mixtes autorisées.
C’est au gymnase de La Clayette, route de Gibles .
Inscription 3€ par joueur
Buffet et buvette sur place.
Faites votre équipe en famille, entre amis et venez vous détendre et passer une bonne soirée.
Inscriptions au plus vite à aepvolleybad@gmail.com   .

Gymnase de La Clayette, route de Gibles La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   aepvolleybad@gmail.com

