Tournoi de Volley de Noël La Clayette

Vendredi 12 décembre 2025,à 19h30, Tournoi de Volley de Noël organisé par l’AEP .

Tournoi en 4×4 ouvert à tous (+ de 15 ans), équipes mixtes autorisées.

C’est au gymnase de La Clayette, route de Gibles .

Inscription 3€ par joueur

Buffet et buvette sur place.

Faites votre équipe en famille, entre amis et venez vous détendre et passer une bonne soirée.

Inscriptions au plus vite à aepvolleybad@gmail.com .

