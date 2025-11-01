Tournoi de volley fluo spécial Halloween Gymnase du Pinier Melle
Tournoi de volley fluo spécial Halloween Gymnase du Pinier Melle samedi 1 novembre 2025.
Gymnase du Pinier Avenue Clément Pineau Melle Deux-Sèvres
Samedi 1 novembre 2025
de 17h à 0h
Gymnase du Pinier, rue Clément Pineau, Melle
Tout public
Equipe de 4 20€ par équipe
Réservation et payement en ligne https://omvb-melle.clubeo.com .
Gymnase du Pinier Avenue Clément Pineau Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine olympicmellois@gmail.com
