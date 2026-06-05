Caen

Tournoi de Volley on the grass Fête des Pères

Place de la République (côté pelouse) Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

À l’occasion de la Fête des Pères, participez à un tournoi de volley sur herbe placé sous le signe du sport, du partage et de la convivialité. Ouvert aux débutants comme aux joueurs confirmés, l’événement réunit des équipes mixtes de 6 joueurs composées de parents et d’enfants de toutes générations.

À l’occasion de la Fête des Pères, participez à un tournoi de volley sur herbe placé sous le signe du sport, du partage et de la convivialité. Ouvert aux débutants comme aux joueurs confirmés, l’événement réunit des équipes mixtes de 6 joueurs composées de parents et d’enfants de toutes générations. Au programme matchs sur 3 terrains, concours de service, animations, ambiance musicale et de nombreux lots à gagner, dont des bons d’achat chez les commerçants partenaires. Rendez-vous de 15h à 18h sur la pelouse de la Place de la République à Caen pour un après-midi festif en famille.

Inscriptions sur place. .

Place de la République (côté pelouse) Caen 14000 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi de Volley on the grass Fête des Pères

This Father’s Day, take part in a grass volleyball tournament that’s all about sport, sharing and conviviality. Open to beginners and experienced players alike, the event brings together mixed teams of 6 players made up of parents and children of all generations.

L’événement Tournoi de Volley on the grass Fête des Pères Caen a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Caen la Mer