Tournoi de Volley on the grass Fête des Pères Caen
Tournoi de Volley on the grass Fête des Pères Caen samedi 20 juin 2026.
Caen
Tournoi de Volley on the grass Fête des Pères
Place de la République (côté pelouse) Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
À l’occasion de la Fête des Pères, participez à un tournoi de volley sur herbe placé sous le signe du sport, du partage et de la convivialité. Ouvert aux débutants comme aux joueurs confirmés, l’événement réunit des équipes mixtes de 6 joueurs composées de parents et d’enfants de toutes générations.
À l’occasion de la Fête des Pères, participez à un tournoi de volley sur herbe placé sous le signe du sport, du partage et de la convivialité. Ouvert aux débutants comme aux joueurs confirmés, l’événement réunit des équipes mixtes de 6 joueurs composées de parents et d’enfants de toutes générations. Au programme matchs sur 3 terrains, concours de service, animations, ambiance musicale et de nombreux lots à gagner, dont des bons d’achat chez les commerçants partenaires. Rendez-vous de 15h à 18h sur la pelouse de la Place de la République à Caen pour un après-midi festif en famille.
Inscriptions sur place. .
Place de la République (côté pelouse) Caen 14000 Calvados Normandie
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English : Tournoi de Volley on the grass Fête des Pères
This Father’s Day, take part in a grass volleyball tournament that’s all about sport, sharing and conviviality. Open to beginners and experienced players alike, the event brings together mixed teams of 6 players made up of parents and children of all generations.
L’événement Tournoi de Volley on the grass Fête des Pères Caen a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Caen la Mer
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