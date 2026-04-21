Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

TOURNOI DE VOLLEY ROUILLON rue des charmes Rouillon

TOURNOI DE VOLLEY ROUILLON rue des charmes Rouillon vendredi 8 mai 2026.

Lieu : rue des charmes

Adresse : Gymnase

Ville : 72700 Rouillon

Département : Sarthe

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Rouillon

TOURNOI DE VOLLEY ROUILLON

rue des charmes Gymnase Rouillon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:30:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Tournoi de volley 3×3 à Rouillon le 8 mai.
Tournoi de volley-ball 3*3 le dimanche 8 mai à Rouillon.
24€ par équipe .
Inscriptions en ligne
Restauration sur place.

Contacts 06 89 96 28 41
egr.volley@gmail.com   .

rue des charmes Gymnase Rouillon 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 6 89 96 28 41  egr.volley@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

3×3 volleyball tournament in Rouillon on May 8.

L’événement TOURNOI DE VOLLEY ROUILLON Rouillon a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Le Mans

À voir aussi à Rouillon (Sarthe)