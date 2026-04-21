TOURNOI DE VOLLEY ROUILLON rue des charmes Rouillon
TOURNOI DE VOLLEY ROUILLON rue des charmes Rouillon vendredi 8 mai 2026.
Rouillon
TOURNOI DE VOLLEY ROUILLON
rue des charmes Gymnase Rouillon Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:30:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Tournoi de volley 3×3 à Rouillon le 8 mai.
Tournoi de volley-ball 3*3 le dimanche 8 mai à Rouillon.
24€ par équipe .
Inscriptions en ligne
Restauration sur place.
Contacts 06 89 96 28 41
egr.volley@gmail.com .
rue des charmes Gymnase Rouillon 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 6 89 96 28 41 egr.volley@gmail.com
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English :
3×3 volleyball tournament in Rouillon on May 8.
L’événement TOURNOI DE VOLLEY ROUILLON Rouillon a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Le Mans
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