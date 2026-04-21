TOURNOI DE VOLLEY ROUILLON rue des charmes Rouillon

Rouillon

TOURNOI DE VOLLEY ROUILLON

rue des charmes Gymnase Rouillon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Tournoi de volley 3×3 à Rouillon le 8 mai.

Tournoi de volley-ball 3*3 le dimanche 8 mai à Rouillon.

24€ par équipe .

Inscriptions en ligne

Restauration sur place.

Contacts 06 89 96 28 41

egr.volley@gmail.com .

rue des charmes Gymnase Rouillon 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 6 89 96 28 41 egr.volley@gmail.com

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English :

3×3 volleyball tournament in Rouillon on May 8.

L’événement TOURNOI DE VOLLEY ROUILLON Rouillon a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Le Mans