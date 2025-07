Tournoi de volley VIELLA Viella

Tournoi de volley VIELLA Viella mardi 15 juillet 2025.

Tournoi de volley

VIELLA Aux arènes Viella Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 22:00:00

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-15

Les fêtes de Viella approchent… et ça commence fort!

TOURNOI BOLO

À partir de 18h chaque soir

8 à 10 joueurs par équipe de volley

Buvette & restauration sur place

Inscriptions obligatoire

Une fois votre équipe complète, appelez / envoyez un SMS avec le nom de l’équipe.

.

VIELLA Aux arènes Viella 32400 Gers Occitanie +33 6 71 67 15 61 mairie@viella.fr

English :

Viella’s festivities are approaching? and they’re off to a great start!

? BOLO TOURNAMENT ?

? Starting at 6pm every evening

? 8-10 players per volleyball team

? Refreshments & catering on site

? Registration required

? Once your team is complete, call / text the team name.

German :

Die Feierlichkeiten in Viella stehen vor der Tür und es geht gleich richtig los!

? BOLO-TURNIER ?

? Ab 18 Uhr jeden Abend

? 8 bis 10 Spieler pro Volleyballteam

? Getränke & Essen vor Ort

? Obligatorische Anmeldungen

? Sobald Ihr Team vollständig ist, rufen Sie an / senden Sie eine SMS mit dem Namen des Teams.

Italiano :

Le feste della Viella si avvicinano e iniziano alla grande!

? TORNEO DI BOLO

? A partire dalle 18.00 ogni sera

♪ 8-10 giocatori per squadra di pallavolo

? Ristoro e catering in loco

? Registrazione necessaria

? Una volta completata la squadra, chiamare / inviare un messaggio con il nome della squadra.

Espanol :

Se acercan las fiestas de Viella… ¡y empiezan con buen pie!

? TORNEO DE BOLO ?

? A partir de las 6 de la tarde

? 8 a 10 jugadores por equipo de voleibol

? Refrescos y catering in situ

? Inscripción obligatoria

? Una vez que tu equipo esté completo, llama / envía un mensaje de texto con el nombre del equipo.

L’événement Tournoi de volley Viella a été mis à jour le 2025-07-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65