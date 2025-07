Tournoi de volleyball Lacroix-Barrez

Tournoi de volleyball Lacroix-Barrez mercredi 16 juillet 2025.

Tournoi de volleyball

Lacroix-Barrez Aveyron

Début : Mercredi 2025-07-16

fin : 2025-07-16

2025-07-16

Tournoi de Volleyball au city-stade de Lacroix-Barrez.

4 joueurs par équipe.

Buvette sur place

Inscription au 06 71 66 30 60

Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 71 66 30 60

English :

Volleyball tournament at Lacroix-Barrez city-stadium.

4 players per team.

Refreshments on site

Registration on 06 71 66 30 60

German :

Volleyballturnier im City-Stadion von Lacroix-Barrez.

4 Spieler pro Mannschaft.

Erfrischungsgetränke vor Ort

Anmeldung unter 06 71 66 30 60

Italiano :

Torneo di pallavolo allo stadio comunale Lacroix-Barrez.

4 giocatori per squadra.

Rinfresco in loco

Per iscriversi, chiamare il numero 06 71 66 30 60

Espanol :

Torneo de voleibol en el estadio municipal Lacroix-Barrez.

4 jugadores por equipo.

Refrescos in situ

Para inscribirse, llamar al 06 71 66 30 60

