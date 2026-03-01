Tournoi de Water-Polo Rue des Livaudières Loudéac

Tournoi de Water-Polo

Rue des Livaudières Les Aquatides Loudéac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 13:30:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Tournoi de Water-Polo .

Rue des Livaudières Les Aquatides Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 49 02 70

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English :

L’événement Tournoi de Water-Polo Loudéac a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme Bretagne Centre