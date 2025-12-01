Tournoi d’échec amical Bar Chez Fati Montendre

Tournoi d’échec amical

Bar Chez Fati 2 avenue de la Gare Montendre Charente-Maritime

Tournoi d’échecs amical dans une ambiance conviviale et chaleureuse @Chez Fati. Amateurs, curieux, passionnés… le rendez-vous est lancé !

English :

Friendly chess tournament in a warm and friendly atmosphere @Chez Fati. Enthusiasts, the curious, the passionate? the date is set!

German :

Freundschaftsschachturnier in einer freundlichen und herzlichen Atmosphäre @Chez Fati. Amateure, Neugierige, Begeisterte… der Termin steht!

Italiano :

Torneo di scacchi amichevole in un’atmosfera calda e amichevole @Chez Fati. Entusiasti, curiosi, appassionati… l’appuntamento è fissato!

Espanol :

Torneo amistoso de ajedrez en un ambiente cálido y acogedor @Chez Fati. Entusiastas, curiosos, apasionados… ¡la cita está fijada!

