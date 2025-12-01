Tournoi d’échec amical Bar Chez Fati Montendre
Tournoi d’échec amical Bar Chez Fati Montendre dimanche 14 décembre 2025.
Tournoi d’échec amical
Bar Chez Fati 2 avenue de la Gare Montendre Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 09:30:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Tournoi d’échecs amical dans une ambiance conviviale et chaleureuse @Chez Fati. Amateurs, curieux, passionnés… le rendez-vous est lancé !
Bar Chez Fati 2 avenue de la Gare Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 10 50 55
English :
Friendly chess tournament in a warm and friendly atmosphere @Chez Fati. Enthusiasts, the curious, the passionate? the date is set!
German :
Freundschaftsschachturnier in einer freundlichen und herzlichen Atmosphäre @Chez Fati. Amateure, Neugierige, Begeisterte… der Termin steht!
Italiano :
Torneo di scacchi amichevole in un’atmosfera calda e amichevole @Chez Fati. Entusiasti, curiosi, appassionati… l’appuntamento è fissato!
Espanol :
Torneo amistoso de ajedrez en un ambiente cálido y acogedor @Chez Fati. Entusiastas, curiosos, apasionados… ¡la cita está fijada!
L’événement Tournoi d’échec amical Montendre a été mis à jour le 2025-11-17 par Offices de Tourisme de Jonzac