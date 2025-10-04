Tournoi d’échecs à Vertical’Art Brest Salle d’escalade Gouesnou
Salle d’escalade 8 Avenue du Baron Lacrosse Gouesnou Finistère
Début : 2025-10-04 16:30:00
fin : 2025-10-04 20:00:00
2025-10-04
Le samedi 4 octobre de 16h30 à 20h, on troque les prises pour les pions !
40 joueurs max parties rapides (10 min par joueur), lots à gagner, bonne ambiance garantie.
Relevez le défi, grimpeur ou stratège, débutant ou confirmé…
Information pratique
Tout public.
Compris dans le prix d’entrée
Sur inscription en ligne.
Nombre de place limité. .
