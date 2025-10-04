Tournoi d’échecs à Vertical’Art Brest Salle d’escalade Gouesnou

Salle d’escalade 8 Avenue du Baron Lacrosse Gouesnou Finistère

Début : 2025-10-04 16:30:00

fin : 2025-10-04 20:00:00

2025-10-04

Le samedi 4 octobre de 16h30 à 20h, on troque les prises pour les pions !

40 joueurs max parties rapides (10 min par joueur), lots à gagner, bonne ambiance garantie.

Relevez le défi, grimpeur ou stratège, débutant ou confirmé…

Information pratique

Tout public.

Compris dans le prix d’entrée

Sur inscription en ligne.

Nombre de place limité. .

Salle d’escalade 8 Avenue du Baron Lacrosse Gouesnou 29850 Finistère Bretagne +33 2 30 90 93 19

