Tournoi d’échecs résidence Challe Agon-Coutainville

Agon-Coutainville

Tournoi d’échecs

résidence Challe 17 Avenue des Pins Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 14:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Tournoi d’échecs à Agon-Coutainville. Dès 7 ans. .

résidence Challe 17 Avenue des Pins Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

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English : Tournoi d’échecs

L’événement Tournoi d’échecs Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-11 par Coutances Tourisme