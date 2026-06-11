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Tournoi d’échecs résidence Challe Agon-Coutainville

Tournoi d’échecs résidence Challe Agon-Coutainville

Tournoi d’échecs résidence Challe Agon-Coutainville lundi 20 juillet 2026.

Lieu : résidence Challe

Adresse : 17 Avenue des Pins

Ville : 50230 Agon-Coutainville

Département : Manche

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Agon-Coutainville

Tournoi d’échecs

résidence Challe 17 Avenue des Pins Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20

Tournoi d’échecs à Agon-Coutainville. Dès 7 ans.   .

résidence Challe 17 Avenue des Pins Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 

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English : Tournoi d’échecs

L’événement Tournoi d’échecs Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-11 par Coutances Tourisme

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