Tournoi d'échecs Aux Trois Coups Arc-et-Senans
Aux Trois Coups 4B Grande Rue Arc-et-Senans Doubs
Tarif : – – EUR
2025-08-29 19:00:00
2025-08-29
2025-08-29
Amateurs de stratégie, débutants curieux ou grands maîtres en herbe, venez mesurer votre sens tactique autour d’un bon verre !
N’attendez pas le coup parfait, réservez votre place et rejoignez la partie !
Places limitées à 10 joueurs. à partir de 10ans
19h à 21h tous les vendredis une final aura lieu entre les meilleurs joueurs (avec ceux de Besançon)
4/5 parties d’échecs par tournoi.
Réservation obligatoire. .
Aux Trois Coups 4B Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté auxtroiscoups@hotmail.com
