Tournoi d’échecs Aux Trois Coups Arc-et-Senans

Début : 2025-08-29 19:00:00

fin : 2025-08-29

2025-08-29

Amateurs de stratégie, débutants curieux ou grands maîtres en herbe, venez mesurer votre sens tactique autour d’un bon verre !

N’attendez pas le coup parfait, réservez votre place et rejoignez la partie !

Places limitées à 10 joueurs. à partir de 10ans

19h à 21h tous les vendredis une final aura lieu entre les meilleurs joueurs (avec ceux de Besançon)

4/5 parties d’échecs par tournoi.

Réservation obligatoire. .

Aux Trois Coups 4B Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté auxtroiscoups@hotmail.com

