Tournoi d’échecs Aux Trois Coups Arc-et-Senans

Aux Trois Coups 4B Grande Rue Arc-et-Senans Doubs

Tarif : – – EUR

Début : 2026-01-09 20:00:00

fin : 2026-07-03 23:59:00

2026-01-09 2026-01-16 2026-01-23 2026-01-30 2026-02-06 2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22

Amateurs d’échecs ou stratèges confirmés, préparez vos meilleurs coups !

Chaque vendredi soir, la salle se transforme en véritable échiquier géant où concentration et bonne ambiance se rencontrent. Pas besoin d’attendre le coup parfait, réservez vite votre place et rejoignez la partie !

L’inscription est simple et gratuite via l’application ChessBar ChessLab sur Android et iPhone.

En bonus une grande finale régionale aura lieu entre les meilleurs joueurs, afin de couronner le champion.

Venez relever le défi, progresser et surtout partager un moment convivial autour du jeu le plus mythique du monde !

Réservation obligatoire. Merci d’apporter votre matériel. .

Aux Trois Coups 4B Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

