Tournoi d’échecs au Moma Kitchen Moma Kitchen Bayonne

Tournoi d'échecs au Moma Kitchen mardi 23 décembre 2025.

Moma Kitchen 26, Boulevard du B.A.B. Bayonne

Gratuit

2025-12-23
fin : 2025-12-23

2025-12-23

Le Moma Kitchen organise son tournoi d’échecs à partir du mardi 29 juillet 2025.
Chaque mardi, entrez dans la stratégie et l’intensité du jeu le plus mythique au cœur de Bayonne ! De 18h à 22h, notre food court se transforme en arène d’échecs pour tous les niveaux débutants, amateurs ou passionnés. Ambiance conviviale, food & drinks sur place, et de belles parties à jouer !   .

Moma Kitchen 26, Boulevard du B.A.B. Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 53 18 85 

