Tournoi d’échecs au Moma Kitchen Moma Kitchen Bayonne
Tournoi d’échecs au Moma Kitchen Moma Kitchen Bayonne mardi 30 décembre 2025.
Tournoi d’échecs au Moma Kitchen
Moma Kitchen 26, Boulevard du B.A.B. Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-30
fin : 2025-12-30
Date(s) :
2025-12-30
Le Moma Kitchen organise son tournoi d’échecs à partir du mardi 29 juillet 2025.
Chaque mardi, entrez dans la stratégie et l’intensité du jeu le plus mythique au cœur de Bayonne ! De 18h à 22h, notre food court se transforme en arène d’échecs pour tous les niveaux débutants, amateurs ou passionnés. Ambiance conviviale, food & drinks sur place, et de belles parties à jouer ! .
Moma Kitchen 26, Boulevard du B.A.B. Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 53 18 85
English : Tournoi d’échecs au Moma Kitchen
German : Tournoi d’échecs au Moma Kitchen
Italiano :
Espanol : Tournoi d’échecs au Moma Kitchen
L’événement Tournoi d’échecs au Moma Kitchen Bayonne a été mis à jour le 2025-07-18 par OT Bayonne