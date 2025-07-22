Tournoi d’échecs au Moma Kitchen Moma Kitchen Bayonne

Tournoi d’échecs au Moma Kitchen

Moma Kitchen 26, Boulevard du B.A.B. Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-30

Le Moma Kitchen organise son tournoi d’échecs à partir du mardi 29 juillet 2025.

Chaque mardi, entrez dans la stratégie et l’intensité du jeu le plus mythique au cœur de Bayonne ! De 18h à 22h, notre food court se transforme en arène d’échecs pour tous les niveaux débutants, amateurs ou passionnés. Ambiance conviviale, food & drinks sur place, et de belles parties à jouer ! .

