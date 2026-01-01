TOURNOI D’ECHECS Banyuls-sur-Mer
TOURNOI D’ECHECS Banyuls-sur-Mer dimanche 25 janvier 2026.
Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Début : 2026-01-25 10:00:00
fin : 2026-01-25 17:00:00
2026-01-25
2 Tournois d’échecs homologués FIDE
Cadence Rapide Principal et -1500 Elo FIDE
9 rondes Cadence 15mn + 5s
par le Club d’Echecs Banyuls Côte Rocheuse
Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 88 24 08 87
English :
2 FIDE-approved chess tournaments
Cadence Rapide Principal and -1500 Elo FIDE
9 rounds ? Cadence 15mn + 5s
by Club d’Echecs Banyuls Côte Rocheuse
