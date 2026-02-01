Tournoi d’échecs Cattenom
Tournoi d’échecs Cattenom mardi 17 février 2026.
Tournoi d’échecs
39 rue des Châteaux Cattenom Moselle
Début : Mardi Mardi 2026-02-17 14:00:00
fin : 2026-02-17
2026-02-17
Échec et mat !
Tous les jeunes de 6 à 14 ans sont invités à tester leur stratégie lors de ce tournoi d’échecs ouvert à tous les niveaux. Accueil des participants dès 13h30, avec un goûter offert et des lots à gagner pour récompenser les meilleurs coups et la participation de chacun.
Tournoi non homologué FFE. Places limitées, inscription obligatoire.Enfants
39 rue des Châteaux Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 52 84 65 ecvh57@gmail.com
Checkmate!
Youngsters aged 6 to 14 are invited to test their strategy at this chess tournament open to all levels. Participants are welcome from 1:30pm, with a snack and prizes to reward the best moves and participation.
Not an FFE-approved tournament. Places limited, registration required.
L’événement Tournoi d’échecs Cattenom a été mis à jour le 2026-02-04 par OT CATTENOM ET ENVIRONS