Tournoi d’échecs

39 rue des Châteaux Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Échec et mat !

Tous les jeunes de 6 à 14 ans sont invités à tester leur stratégie lors de ce tournoi d’échecs ouvert à tous les niveaux. Accueil des participants dès 13h30, avec un goûter offert et des lots à gagner pour récompenser les meilleurs coups et la participation de chacun.

Tournoi non homologué FFE. Places limitées, inscription obligatoire.Enfants

5 .

39 rue des Châteaux Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 52 84 65 ecvh57@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Checkmate!

Youngsters aged 6 to 14 are invited to test their strategy at this chess tournament open to all levels. Participants are welcome from 1:30pm, with a snack and prizes to reward the best moves and participation.

Not an FFE-approved tournament. Places limited, registration required.

L’événement Tournoi d’échecs Cattenom a été mis à jour le 2026-02-04 par OT CATTENOM ET ENVIRONS