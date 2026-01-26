Tournoi d’échecs Châteaudun

Tournoi d’échecs

Tournoi d’échecs à la médiathèque de Châteaudun organisé en collaboration avec le club ALCHESS. Ouvert à tous (24 jours maximum). Renseignements et inscription à l’espace Image et Son.

Médiathèque Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 23 54

Chess tournament at the Châteaudun media library, organized in collaboration with the ALCHESS club. Open to all (24 days maximum). Information and registration at Espace Image et Son.

