Tournoi d’Échecs Convivial TARBES Tarbes
Tournoi d’Échecs Convivial TARBES Tarbes samedi 21 février 2026.
Tournoi d’Échecs Convivial
TARBES Rue Massey Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 09:30:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Ouvert à tous & toutes
Licenciés & non licenciés Tous Niveaux
Inscriptions sur place à partir de 9h30
Repas de midi offert
.
TARBES Rue Massey Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 18 77 20 62 modprice@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Open to all
Members & non-members All levels
Registration on site from 9:30 am
Lunch offered
L’événement Tournoi d’Échecs Convivial Tarbes a été mis à jour le 2026-01-27 par OT de Tarbes|CDT65