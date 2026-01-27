Tournoi d’Échecs Convivial TARBES Tarbes

TARBES Rue Massey Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-21 09:30:00
fin : 2026-02-21

2026-02-21

Ouvert à tous & toutes
Licenciés & non licenciés Tous Niveaux

Inscriptions sur place à partir de 9h30
Repas de midi offert
TARBES Rue Massey Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 18 77 20 62  modprice@wanadoo.fr

English :

Open to all
Members & non-members All levels

Registration on site from 9:30 am
Lunch offered

