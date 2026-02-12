Tournoi d’échecs de la Saint Valentin, échec et mat… de coeur Saint-Quentin
Tournoi d’échecs de la Saint Valentin, échec et mat… de coeur Saint-Quentin samedi 14 février 2026.
Tournoi d’échecs de la Saint Valentin, échec et mat… de coeur
Rue Théophile Gautier Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Le club d’échecs de Saint-Quentin organise un rapide d’échecs à l’occasion de la Saint Valentin le samedi 14 février 29026 à partir de 14h à l’espace Henri Matisse.
Inscriptions auprès de Grégory (gregory.bracq02100@gmail.com) ou Christian (bracq.christian.ffe@gmail.com)
Comme d’habitude pour nos rapides à thèmes, vous pouvez oser une petite touche décorative ou un déguisement.
Déroulement
Pointage de 13h45 à 13h55
Début de la ronde 1 14h00
Rue Théophile Gautier Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 69 59 gregory.bracq02100@gmail.com
English :
The Saint-Quentin chess club is organizing a chess rapid to celebrate Valentine’s Day on Saturday February 14, 29026 from 2pm at the Espace Henri Matisse.
To register, contact Grégory (gregory.bracq02100@gmail.com) or Christian (bracq.christian.ffe@gmail.com)
As usual for our themed rapids, you can dare to add a decorative touch or a disguise.
Course
Check-in: 1:45pm to 1:55pm
Start of round 1: 2:00 p.m
L’événement Tournoi d’échecs de la Saint Valentin, échec et mat… de coeur Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-02-10 par OT du Saint-Quentinois