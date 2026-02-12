Tournoi d’échecs de la Saint Valentin, échec et mat… de coeur

Rue Théophile Gautier Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Le club d’échecs de Saint-Quentin organise un rapide d’échecs à l’occasion de la Saint Valentin le samedi 14 février 29026 à partir de 14h à l’espace Henri Matisse.

Inscriptions auprès de Grégory (gregory.bracq02100@gmail.com) ou Christian (bracq.christian.ffe@gmail.com)

Comme d’habitude pour nos rapides à thèmes, vous pouvez oser une petite touche décorative ou un déguisement.

Déroulement

Pointage de 13h45 à 13h55

Début de la ronde 1 14h00

Le club d’échecs de Saint-Quentin organise un rapide d’échecs à l’occasion de la Saint Valentin le samedi 14 février 29026 à partir de 14h à l’espace Henri Matisse.

Inscriptions auprès de Grégory (gregory.bracq02100@gmail.com) ou Christian (bracq.christian.ffe@gmail.com)

Comme d’habitude pour nos rapides à thèmes, vous pouvez oser une petite touche décorative ou un déguisement.

Déroulement

Pointage de 13h45 à 13h55

Début de la ronde 1 14h00 .

Rue Théophile Gautier Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 69 59 gregory.bracq02100@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Saint-Quentin chess club is organizing a chess rapid to celebrate Valentine’s Day on Saturday February 14, 29026 from 2pm at the Espace Henri Matisse.

To register, contact Grégory (gregory.bracq02100@gmail.com) or Christian (bracq.christian.ffe@gmail.com)

As usual for our themed rapids, you can dare to add a decorative touch or a disguise.

Course

Check-in: 1:45pm to 1:55pm

Start of round 1: 2:00 p.m

L’événement Tournoi d’échecs de la Saint Valentin, échec et mat… de coeur Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-02-10 par OT du Saint-Quentinois