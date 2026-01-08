Tournoi d’échecs de l’ENHM Saint-Dizier
Tournoi d’échecs de l’ENHM Saint-Dizier vendredi 16 janvier 2026.
Tournoi d’échecs de l’ENHM
Bar Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Tout public
On se fait une partie ?
Le Bar Au Petit Paris accueille l’ENHM pour un tournoi d’échecs !
Inscriptions gratuites sur place uniquement .
Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est association.aupetitparis@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Tournoi d’échecs de l’ENHM Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne