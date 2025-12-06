TOURNOI D’ÉCHECS DE NOEL Frontignan
TOURNOI D’ÉCHECS DE NOEL
Impasse des Lavandins Frontignan Hérault
Début : 2025-12-13
2025-12-13
Organisé par l’association Les échiquiers de la Gardiole. Pour les adultes et enfants âgés de 6 à 17 ans (adhérents).13h30 inscription14h début du tournoi, jusqu’à 19h .
Impasse des Lavandins Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 6 66 45 05 51 echiquiersdelagardiole@gmail.com
English :
Organized by the association Les échiquiers de la Gardiole. For adults and children aged 6 to 17 (members).
