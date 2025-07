Tournoi d’échecs Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer

Tournoi d'échecs Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer samedi 27 septembre 2025.

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2025-09-27 14:30:00

2025-09-27

La résidence Domitys Les Safrans vous propose ce tournoi d’échecs convivial.

Dès 12 ans.

Inscription obligatoire. .

English : Tournoi d’échecs

Domitys Les Safrans offers you this friendly chess tournament.

Ages 12 and up.

Registration required.

German : Tournoi d’échecs

Die Residenz Domitys Les Safrans bietet Ihnen dieses gesellige Schachturnier an.

Italiano :

Domitys Les Safrans vi propone questo torneo di scacchi amichevole.

Espanol :

Domitys Les Safrans le propone este torneo amistoso de ajedrez.

