AGENDA · Gien
Tournoi d’échecs Gien
samedi 26 septembre 2026 · Gien
Informations pratiques
Gien
Tournoi d’échecs
6 Rue Paul Jacquot Gien Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Tournoi d’échecs – ouvert à tous
Venez tester vos compétences lors d’un tournoi d’échecs avec une cadence de 15 minutes / 5 secondes par coup.
Un tournoi ouvert à tous, qui débutera à 14 h .
6 Rue Paul Jacquot Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 84 13 59 08
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English :
Chess Tournament – Open to Everyone
L’événement Tournoi d’échecs Gien a été mis à jour le 2026-09-10 par OT GIEN
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