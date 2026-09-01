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AGENDA · Gien

Tournoi d’échecs Gien

samedi 26 septembre 2026 · Gien

Tournoi d’échecs Gien

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
6 Rue Paul Jacquot
Ville
45500 Gien
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Gien

Tournoi d’échecs

6 Rue Paul Jacquot Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Tournoi d’échecs – ouvert à tous
Venez tester vos compétences lors d’un tournoi d’échecs avec une cadence de 15 minutes / 5 secondes par coup.

Un tournoi ouvert à tous, qui débutera à 14 h   .

6 Rue Paul Jacquot Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 84 13 59 08 

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English :

Chess Tournament – Open to Everyone

L’événement Tournoi d’échecs Gien a été mis à jour le 2026-09-10 par OT GIEN

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