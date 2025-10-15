Tournoi d’Echecs IMO (Institut de Mathématique d’Orsay), bâtiment 307 Orsay

Tournoi d’Echecs IMO (Institut de Mathématique d’Orsay), bâtiment 307 Orsay mercredi 15 octobre 2025.

Début : 2025-10-15T17:00:00 – 2025-10-15T19:30:00

Fin : 2025-10-15T17:00:00 – 2025-10-15T19:30:00

Le tournoi se déroulera en 5 rondes à la cadence 9 + 3 : 9 minutes initiales, avec 3 secondes supplémentaires après chaque coup.

Pour s’inscrire, scannez le QRcode.

Contact : benjamin@auder.net

N’hésitez pas à rejoindre le serveur Discord : https://discord.gg/Qv7s97y62C

A bientôt !

La bibliothèque Jacques Hadamard (bâtiment 307) vous invite à participer à un tournoi d’échecs rapide mercredi 15 octobre à 17h dans son espace détente. Gratuit, sur inscription échecs tournoi

M. Bluteau