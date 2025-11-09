Tournoi d’échecs Lombia
Tournoi d’échecs Lombia dimanche 9 novembre 2025.
Tournoi d’échecs
Salle des fêtes Lombia Pyrénées-Atlantiques
Tournoi d’échecs ouvert à tous, petits et grands. Cette animation originale vient clôturer un projet pédagogique mené au sein de l’école. Les gagnants seront récompensés à 15h à l’issue du tournoi. Inscriptions avant le 26 octobre. .
