Tournoi d’échecs Lombia

Tournoi d’échecs Lombia dimanche 9 novembre 2025.

Tournoi d’échecs

Salle des fêtes Lombia Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Tournoi d’échecs ouvert à tous, petits et grands. Cette animation originale vient clôturer un projet pédagogique mené au sein de l’école. Les gagnants seront récompensés à 15h à l’issue du tournoi. Inscriptions avant le 26 octobre. .

Salle des fêtes Lombia 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine apesedzere@gmail.com

English : Tournoi d’échecs

German : Tournoi d’échecs

Italiano :

Espanol : Tournoi d’échecs

L’événement Tournoi d’échecs Lombia a été mis à jour le 2025-10-22 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran