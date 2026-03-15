Tournoi d’Échecs National et Régional au Sîlot ! Coulounieix-Chamiers
Tournoi d’Échecs National et Régional au Sîlot ! Coulounieix-Chamiers dimanche 15 mars 2026.
Tournoi d’Échecs National et Régional au Sîlot !
Le Sîlot Coulounieix-Chamiers Dordogne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Organisé par la Ligue Nouvelle-Aquitaine des Échecs, ce tournoi rassemblera des clubs de la région pour des matchs intenses. Venez assister à une journée de compétition d’échecs de haut niveau !
Programme du 15 mars 2026 (14h-20h)
– Match National
ASPOM Bordeaux vs BRIVE
Limoges 3 vs Montendre
La Couronne 2 vs Bergerac
– Match Régional
Périgord Échecs vs Club d’Échecs de Panazol
Périgord Échecs 2 vs Lec Echiquier Limousin 7
Venez nombreux encourager les joueurs !
Que vous soyez amateur d’échecs ou simplement curieux, ce tournoi est une occasion unique de découvrir la stratégie et la passion qui animent ce jeu millénaire. À vos agendas !
– Infos pratiques
Date 15 mars 2026
Sîlot Halle 3 68 bis, avenue de Lattre de Tassigny 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
Horaires 14h à 20h
Entrée libre et gratuite pour les spectateurs .
Le Sîlot Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 86 16
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English : Tournoi d’Échecs National et Régional au Sîlot !
L’événement Tournoi d’Échecs National et Régional au Sîlot ! Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux