Tournoi d’Échecs National et Régional au Sîlot !

Le Sîlot Coulounieix-Chamiers Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Organisé par la Ligue Nouvelle-Aquitaine des Échecs, ce tournoi rassemblera des clubs de la région pour des matchs intenses. Venez assister à une journée de compétition d’échecs de haut niveau !

Programme du 15 mars 2026 (14h-20h)

– Match National

ASPOM Bordeaux vs BRIVE

Limoges 3 vs Montendre

La Couronne 2 vs Bergerac

– Match Régional

Périgord Échecs vs Club d’Échecs de Panazol

Périgord Échecs 2 vs Lec Echiquier Limousin 7

Venez nombreux encourager les joueurs !

Que vous soyez amateur d’échecs ou simplement curieux, ce tournoi est une occasion unique de découvrir la stratégie et la passion qui animent ce jeu millénaire. À vos agendas !

– Infos pratiques

Date 15 mars 2026

Sîlot Halle 3 68 bis, avenue de Lattre de Tassigny 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

Horaires 14h à 20h

Entrée libre et gratuite pour les spectateurs .

Le Sîlot Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 86 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi d’Échecs National et Régional au Sîlot !

L’événement Tournoi d’Échecs National et Régional au Sîlot ! Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux