Tournoi d’échecs Salle des fêtes Pléboulle
Tournoi d’échecs Salle des fêtes Pléboulle dimanche 14 juin 2026.
Pléboulle
Tournoi d’échecs
Salle des fêtes 10 Rue du Champ Saint-Paul Pléboulle Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
7 rondes au système suisse
Cadence 20 minutes KO
Organisé par l’Echiquier des Templiers .
Salle des fêtes 10 Rue du Champ Saint-Paul Pléboulle 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 28 07 66 51
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English :
L’événement Tournoi d’échecs Pléboulle a été mis à jour le 2026-04-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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