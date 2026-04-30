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Tournoi d’échecs Salle des fêtes Pléboulle

Tournoi d’échecs Salle des fêtes Pléboulle dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 10 Rue du Champ Saint-Paul

Ville : 22550 Pléboulle

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Pléboulle

Tournoi d’échecs

Salle des fêtes 10 Rue du Champ Saint-Paul Pléboulle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

7 rondes au système suisse
Cadence 20 minutes KO
Organisé par l’Echiquier des Templiers   .

Salle des fêtes 10 Rue du Champ Saint-Paul Pléboulle 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 28 07 66 51 

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English :

L’événement Tournoi d’échecs Pléboulle a été mis à jour le 2026-04-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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