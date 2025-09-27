Tournoi d’échecs Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Tournoi d’échecs Bellou sur Huisne Rémalard en Perche samedi 27 septembre 2025.

Tournoi d’échecs

Bellou sur Huisne 2B Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 14:30:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Tournoi amical et gratuit sur inscription jusqu’au 26 septembre auprès de Jacky Descamps (professeur d’échecs) au 06 47 65 24 89.

Pratique à la médiathèque Le Passage 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou sur Huisne 2B Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie

English : Tournoi d’échecs

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Tournoi d’échecs Rémalard en Perche a été mis à jour le 2025-08-28 par OT CdC Coeur du Perche