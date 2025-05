Tournoi des 1000 pattes tournoi de basket – Luxeuil-les-Bains, 15 juin 2025 09:00, Luxeuil-les-Bains.

Haute-Saône

Tournoi des 1000 pattes tournoi de basket

12ème édition du Tournoi des 1000 pattes (catégories U11G et U11F) challenges Guy Dupuis et Daniel Hergott, avec la participation de 22 équipes provenant des régions « Grand Est » et « Bourgogne Franche-Comté ».

Rencontres de basket organisées par l’Amicale Laïque Luxeuil Basket, au complexe des Merises.

De 9h à 17h. Entrée libre. Buvette et petite restauration sur place. .

Complexe des Merises

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

