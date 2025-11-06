Tournoi des 4 nations hockey sur glace Patinoire Intercommunale Épinal

Tournoi des 4 nations hockey sur glace Patinoire Intercommunale Épinal jeudi 6 novembre 2025.

Tournoi des 4 nations hockey sur glace

Patinoire Intercommunale 2 Fbg de Poissompré Épinal Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-06 16:00:00

fin : 2025-11-07 18:00:00

2025-11-06 2025-11-07 2025-11-08

trouver l’équipe de France et l’ambiance de matchs du tournoi des 4 nations, les jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 novembre 2025 à la patinoire intercommunale d’Épinal.

Un plateau d’excellents joueurs évoluera sur la glace spinalienne, puisque face aux français on retrouvera la Hongrie, le Norvège et le Danemark.

Rendez-vous en soirée pour soutenir les Bleus.

Pour tout achat d’un pass 3 jours le placement sera libre mais uniquement dans le BLOC B et C.

Jeudi 6/11 Hongrie Norvège à 16h00 France Danemark à 20h45

Vendredi 7/11 Danemark Hongrie à 16h00 France Norvège à 20h45

Samedi 8/11 Danemark Norvège à 15h00 France Hongrie à 19h30

Tarif enfants de de 6 ans sont gratuits mais placés sur les genoux de leurs parentsTout public

Patinoire Intercommunale 2 Fbg de Poissompré Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

English :

find out more about the French team and the atmosphere of the 4 Nations tournament, on Thursday 6, Friday 7 and Saturday 8 November 2025 at Épinal?s intercommunal ice rink.

A line-up of excellent players will be on the ice in Spinal, with Hungary, Norway and Denmark facing the French.

Join us in the evening to support Les Bleus.

If you buy a 3-day pass, you’ll be able to sit in BLOC B and C only.

Thursday 6/11: Hungary Norway at 4:00 pm France Denmark at 8:45 pm

Friday 7/11: Denmark Hungary at 4:00 pm France Norway at 8:45 pm

Saturday 8/11: Denmark Norway at 3:00 pm France Hungary at 7:30 pm

Price: children under 6 are free, but must sit on their parents’ laps

German :

am Donnerstag, den 6., Freitag, den 7. und Samstag, den 8. November 2025 findet in der interkommunalen Eishalle von Épinal das Vier-Nationen-Turnier statt.

Auf dem Eis in Spinal wird eine Reihe von hervorragenden Spielern spielen, denn gegen die Franzosen werden Ungarn, Norwegen und Dänemark antreten.

Wir sehen uns am Abend, um Les Bleus zu unterstützen.

Beim Kauf eines 3-Tages-Passes sind die Plätze frei, aber nur in den Blöcken B und C.

Donnerstag, 6.11.: Ungarn Norwegen um 16:00 Uhr Frankreich Dänemark um 20:45 Uhr

Freitag, 7.11.: Dänemark Ungarn um 16.00 Uhr Frankreich Norwegen um 20.45 Uhr

Samstag, 8.11.: Dänemark Norwegen um 15.00 Uhr Frankreich Ungarn um 19.30 Uhr

Tarif: Kinder unter 6 Jahren sind kostenlos, müssen aber auf dem Schoß ihrer Eltern sitzen

Italiano :

scoprite la squadra francese e l’atmosfera del torneo 4 Nazioni che si terrà giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 novembre 2025 presso il palaghiaccio intercomunale di Épinal.

Sul ghiaccio di Spinal scenderanno molti giocatori eccellenti, tra cui Ungheria, Norvegia e Danimarca.

Venite a sostenere Les Bleus in serata.

Se acquistate un pass di 3 giorni, sarete liberi di sedervi solo nei BLOC B e C.

Giovedì 6/11: Ungheria Norvegia ore 16:00 Francia Danimarca ore 20:45

Venerdì 7/11: Danimarca Ungheria ore 16:00 Francia Norvegia ore 20:45

Sabato 8/11: Danimarca Norvegia ore 15:00 Francia Ungheria ore 19:30

Prezzo: i bambini sotto i 6 anni sono gratuiti ma devono sedere in braccio ai genitori

Espanol :

conozca a la selección francesa y el ambiente del torneo 4 Naciones que se celebrará el jueves 6, el viernes 7 y el sábado 8 de noviembre de 2025 en la pista de hielo intercomunal de Épinal.

En la pista de hielo de Épinal se darán cita excelentes jugadores, como Hungría, Noruega y Dinamarca.

Venga a apoyar a Les Bleus por la noche.

Si adquieres un abono de 3 días, sólo podrás sentarte en los BLOC B y C.

Jueves 6/11: Hungría Noruega a las 16:00 Francia Dinamarca a las 20:45

Viernes 7/11: Dinamarca Hungría a las 16:00 Francia Noruega a las 20:45

Sábado 8/11: Dinamarca Noruega a las 15:00 Francia Hungría a las 19:30

Precio: los niños menores de 6 años entran gratis, pero deben sentarse en el regazo de sus padres

