Tournoi des 6 nations – Diffusions des matchs de l’équipe de France, Darwin Éco-système, Bordeaux

Tournoi des 6 nations – Diffusions des matchs de l’équipe de France 15 février – 14 mars Darwin Éco-système Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T16:10:00+01:00 – 2026-02-15T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-14T21:10:00+01:00 – 2026-03-14T23:30:00+01:00

Des mêlées qui font vibrer les tables,

des essais qu’on célèbre debout,

des pénalités qu’on refait au ralenti…

Le tout entouré de bonnes pintes fraiches Brasserie Lalune et de pizza chaudes maison.

Que vous soyez stratège de comptoir, supporter de la première heure ou simple amateur de beaux placages : les soirs de match , le magasin Général passe en mode rugby.

Diffusion des matchs de l’équipe de France, hors match d’ouverture du 5 février.

Allez les Bleus.

Darwin Éco-système 87 quai des queyries Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/magasin_general.darwin/ »}]

