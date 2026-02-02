Tournoi des 6 Nations France Irlande Restaurant Lou Castagné Cachen

Tournoi des 6 Nations France Irlande

Restaurant Lou Castagné
34 Route de Lencouacq
Cachen
Landes

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

2026-02-05

Champion du Tournoi des 6 Nations l’an dernier, le XV de France remet son titre en jeu et lance sa campagne 2026 avec la réception des irlandais.

Le restaurant Lou Castagné vous propose des les rejoindre pour soutenir ensemble nos Bleus avec une soirée conviviale et en se régalant avec leurs ardoises de porcs noir gascon et de fromage !

Bon match et surtout ALLEZ LES BLEUS ! .

Restaurant Lou Castagné
34 Route de Lencouacq
Cachen
40120 Landes
Nouvelle-Aquitaine
+33 9 87 43 35 20

English : Tournoi des 6 Nations France Irlande

Last year’s champions of the 6 Nations Tournament, the XV de France are putting their title back on the line and launching their 2026 campaign with a match against the Irish.

Restaurant Lou Castagné invites you to join them in a convivial, gourmet evening of support for the French team!

